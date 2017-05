05-05-2017 10:34

Previsão de aguaceiros fortes colocam distrito da Guarda sob "aviso amarelo"

A Guarda é um dos dezasseis distritos de Portugal continental que estão hoje sob “aviso amarelo” devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, granizo e trovoada.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este alerta, que é emitido sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, entrou em vigor às 2h32 e termina às 22 horas desta sexta-feira.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro céu muito nublado, gradualmente com abertas a partir da manhã, períodos de chuva, passando aguaceiros a partir do início da manhã que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia.

A previsão aponta ainda para vento moderado de sudoeste, soprando temporariamente forte com rajadas até 70 quilómetros por hora no litoral até meio da tarde e nas terras altas, tornando-se em geral fraco para o final do dia, descida da temperatura mínima, mais significativa nas regiões do interior, e baixa acentuada da máxima.