04-05-2017 18:23

Joshua Abrams no TMG esta noite

Joshua Abrams toca esta noite no café-concerto do TMG (22 horas). O norte-americano apresenta o seu último trabalho, intitulado “Simultonality”.

No centro da sua música está o gimbri (instrumento de cordas da tribo africana Gnawa) e este disco prossegue «a demanda e intensifica o chamamento do corpo para uma dança extática sem fim, vibrante e enlevada», refere a produção.