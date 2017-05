04-05-2017 17:18

Nova manifestação contra fecho da CGD em Almeida no dia 8

Está convocada para segunda-feira, dia 8, uma nova manifestação contra o fecho da agência da CGD em Almeida.

Esta tarde, centena e meia de populares concentraram-se à porta da CGD de Vilar Formoso, que fechou antecipadamente as portas para evitar que os habitantes de Almeida pudessem entrar.

«Não vamos desistir porque temos todas as razões do nosso lado», afirmou Alberto Morgado. O vice-presidente da Câmara de Almeida acrescentou que a Caixa propôs a instalação de uma área automática no edifício dos Paços do Concelho, mas que esta alternativa foi recusada.