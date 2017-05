04-05-2017 13:39

Mulher julgada por enterrar corpo do marido em Linhares da Beira

A escocesa Louise Kahn, de 55 anos, acusada de ter enterrado, em outubro de 2016, o corpo do marido no quintal da propriedade onde residiam, em Linhares da Beira, começa hoje a ser julgada em Celorico da Beira. A mulher vai ser julgada em processo abreviado. O julgamento em processo sumário esteve marcado para fevereiro, mas a defesa pediu o adiamento para se apurar com certeza se o corpo pertence a Alyn Pennycook.