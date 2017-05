04-05-2017 12:24

Arqueólogos indignados com "criminoso atentado" contra gravura do Vale do Côa

A Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) está indignada com o "criminoso atentado" contra uma gravura rupestre no Parque Arqueológico do Vale do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, descoberta no final de abril. Num comunicado divulgado, na sequência de uma reunião de emergência sobre esta situação, a associação "condena com veemência e manifesta a sua mais viva indignação" pelo vandalismo de um dos mais significativos núcleos de Arte Rupestre do Vale do Côa. A direção da AAP recorda que o núcleo em causa está classificado pela UNESCO, como Património da Humanidade, e exige "uma punição exemplar dos seus autores materiais". Reclama ainda, no comunicado, a intervenção direta do Ministério da Cultura na gestão do Parque Arqueológico do Côa, «de modo a assegurar a reposição imediata, e até o reforço do dispositivo de vigilância e segurança dos vários núcleos de arte rupestre que o integram».