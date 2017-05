04-05-2017 11:36

Estudantes de Medicina da UBI fazem rastreios gratuitos em Alpedrinha

Os estudantes de Medicina da UBI vão estar a partir de amanhã em Alpedrinha (Fundão) para realizarem gratuitamente rastreios cardiovasculares à população. A iniciativa decorre até domingo e é promovida pelo MedUBI, Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade da Beira Interior com o objetivo de fomentar a medicina preventiva. Além dos rastreios, os futuros médicos vão desenvolver atividades de promoção da saúde com crianças (higiene oral, alimentação, entre outros) e, pela primeira vez, irão porta a porta divulgar a educação para a saúde. Serão ainda abordados temas como os antibióticos, a maneira mais correta de os tomar e os cuidados a ter quando tomamos muitos medicamentos, com o apoio de farmacêuticos e estudantes de Ciências Farmacêuticas da UBI.