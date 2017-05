04-05-2017 11:02

Propostas para segundo Orçamento Participativo de Manteigas até 30 de junho

Com o objetivo de desenvolver mecanismos de promoção da participação dos cidadãos na vida do concelho, o município de Manteigas decidiu realizar a segunda edição do Orçamento Participativo dando continuidade à política de proximidade e transparência da gestão autárquica e de adequação das necessidades aos recursos disponíveis. O prazo para apresentação de propostas decorre até 30 de junho, no site oficial www.participa.cm-manteigas.pt.