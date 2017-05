04-05-2017 10:24

Administração da CGD «disponível» para receber autarca de Almeida

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) continua «disponível» para reunir com o presidente da Câmara de Almeida.

Em comunicado enviado na quarta-feira à noite às redações, fonte oficial da CGD garantiu que «a administração da Caixa mantém, de boa-fé, o compromisso assumido, alheio a motivações políticas, estando disponível para a realização da referida reunião, tendo em vista alcançar as melhores soluções para a continuação da prestação do serviço bancário aos seus clientes».

Esta declaração surgiu após o presidente dos Autarcas Social Democratas, Álvaro Amaro, ter solicitado à administração da CGD que pedisse desculpa ao presidente da Câmara de Almeida, o social-democrata António Baptista Ribeiro, pelo cancelamento de uma reunião após a ocupação da agência.

No comunicado lê-se ainda que «a ocupação da agência bancária, promovida e mantida com o apoio dos responsáveis autárquicos, em inequívoca violação da lei, comprometeu irremediavelmente o ambiente para a concretização do encontro, que se consideraria reposto, se, e logo que, cessasse a ocupação».

A CGD acrescenta que «esta indispensável condição foi antecipadamente comunicada aos senhores autarcas para evitar o insucesso da sua deslocação». Está agendado para esta tarde (14h30) nova ação de protesto, mas desta vez junto à agência de Vilar Formoso.