03-05-2017 18:23

Câmara de Pinhel reabilita casa de família carenciada

O município de Pinhel entregou, hoje, a chave de uma casa reabilitada a uma família carenciada da localidade de Ervas Tenras, na freguesia de Terras de Massueime.

Segundo a autarquia, a família, com dois filhos menores, vivia em situação de «grande precariedade», sem instalações sanitárias, numa casa exígua e em avançado estado de degradação. A juntar a esta situação, o casal tem parcos recursos financeiros, uma vez que apenas um elemento trabalha, e os seus filhos enfrentam problemas de saúde agravados pelas condições habitacionais.

Confrontada com este cenário, a Câmara de Pinhel decidiu ajudar: «Tendo em conta que a habitação onde vivia a família era alugada, a solução passou pela aquisição de uma casa antiga por parte deste agregado, ficando a reconstrução a cargo do município, num investimento que rondou os 20 mil euros», refere a edilidade presidida por Rui Ventura.