03-05-2017 16:16

Aplicação móvel beira.pt já disponível

A ADSI – Agência de Desenvolvimento para a Sociedade de Informação e do Conhecimento, sediada na Guarda, desenvolveu uma aplicação móvel que permite uma navegação simples no acesso à informação da região.

A aplicação, que foi apresentada na Feira Ibérica de Turismo, permite dar a conhecer tudo o que acontece na região das Beiras e Serra da Estrela, através do portal beira.pt.

Esta nova ferramenta dispõe de informação estruturada, sempre atualizada, fornecendo ao utilizador notícias e eventos da região, bem como um diretório de produtos e serviços.

Através do acesso direto ao diretório regional, é possível conhecer os pontos de interesse da região, desde património, passando pelo alojamento e restauração.

A aplicação já está disponível gratuitamente para download na versão Android e IOS.