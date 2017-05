03-05-2017 16:13

Jazz invade Aldeias do Xisto a partir de junho

O jazz volta a fazer parte da programação cultural das Aldeias do Xisto, situadas em quatro distritos da região Centro (Coimbra, Leiria, Guarda e Castelo Branco). Organizado pelo JACC e pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto – ADXTUR, o XJazz, que se realiza de junho a novembro, vai contar com uma programação que junta “nomes importantes em termos internacionais com nomes de jovens portugueses em franca ascensão”. Para o diretor do JACC, José Miguel Pereira, para além de levar música e criação artística até àquele território, o XJazz pretende também que as pessoas que assistam aos concertos não se fiquem por aí e descubram também o próprio património das aldeias do xisto, “as práticas e os saberes que se desenvolvem naqueles sítios”. O XJazz arrancou em 2012, tendo já dinamizado nas aldeias do xisto 24 concertos e cinco residências artísticas.