03-05-2017 14:00

UBI acolhe Encontro Nacional de Aeronáutica 2017

O Encontro Nacional de Aeronáutica (ENA 2017) começa hoje e prolonga-se até 7 de maio. Reconhecido Ordem dos Engenheiros, o evento é constituído pela 18.ª edição do Festival Aéreo e pelas JAC’s – Jornadas Aeronáuticas da Covilhã. No âmbito do ENA decorrem três dias de conferências, jantar de gala aeronáutico, convívio aeronáutico, festival aéreo e feira de emprego. A organização é do AEROUBI – Núcleo de Estudantes de Aeronáutica.