03-05-2017 13:01

Combate contra a praga da vespa do castanheiro em Gouveia

O Município de Gouveia, em parceria com a RefCast e a DRAP Centro, realiza, pelo segundo ano consecutivo, uma ação de combate biológico contra a vespa das galhas do castanheiro. Esta ação realiza-se esta sexta-feira nas Freguesias de Gouveia, Folgosinho, Vila Nova de Tazem, União de Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra e União de Freguesias de Figueiró da Serra e Freixo da Serra. No total serão efetuadas 13 largadas, cada uma contendo 120 fêmeas e 70 machos do parasitoides ‘Torymus sinensis’, insectos que se alimentam das larvas da vespa do castanheiro. Este tipo de combate biológico tem sido o único que se tem revelado eficaz no combate a esta praga, sendo adotado em outros países da Europa. O Município de Gouveia salienta que é preciso vistoriar os soutos, com o objetivo de retirar o material contaminado dos castanheiros e impedir a sua propagação, um processo que deverá decorrer até meados de junho, altura em que a vespa começa a sair das galhas.