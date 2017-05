03-05-2017 12:23

Castelo Branco recebe a partir de amanhã a primeira Feira de Inovação Agroalimentar de Potugal

Castelo Branco promove e organiza a primeira Feira de Inovação Agroalimentar de Portugal, de dia 4 a 6 de maio. O evento vai contar com 55 expositores e vão marcar presença entre cinco a dez instituições de ensino superior, entre universidades e institutos politécnicos. A feira vai contar ainda com um laboratório de RIS3 (Estratégia Interligada de Especialização da região Centro), sendo que além de intervenções haverá também explicações sobre esta estrutura. Um laboratório de empreendedorismo estará também presente no certame, onde alunos empreendedores ou empresas podem divulgar ou apostar numa ideia de negócio.

No primeiro dia do festival, a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, vai lançar um concurso de produtos agroindustriais inovadores. Paralelamente à feira, realiza-se o III Congresso Internacional Inovcluster, com o lema “Pensar global para o desenvolvimento agroindustrial”, que conta com diversos intervenientes do setor, quer empreendedores, quer representantes de empresas agroindustriais e do agronegócio, assim como associações, instituições de ensino superior e profissional, centros de ID&I e financiadores. A i9agri- Feira de Inovação Agroalimentar é organizada pela Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (Inovcluster) e pela Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar (CAATA – CEI), e decorre em Castelo Branco no centro de exposições e eventos da Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB).