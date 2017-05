02-05-2017 19:07

CGD recusa reunir com autarcas de Almeida

A administração da Caixa Geral de Depósitos recusou reunir-se esta tarde com os autarcas de Almeida.

Os responsáveis do banco público alegaram que o encontro não poderia acontecer enquanto os populares não saíssem da agência local, onde se concentraram novamente esta tarde.

A CGD vai fechar amanhã o balcão da vila raiana. Será a única sede de concelho afetada pela reestruturação da Caixa.

Recorde-se que a reunião tinha sido acordada na semana passada pela administração da CGD.