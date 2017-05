02-05-2017 18:36

UBImedical cria rede de mentores com antigos alunos

O UBImedical está a criar a Rede de Mentores para impulsionar a concretização de projetos e ideias com características inovadoras na área da saúde.

A Rede será constituída por antigos alunos da Universidade da Beira Interior, selecionados em conjunto com o Gabinete dos ALUMNI. Pretende-se que estes elementos contribuam para o desenvolvimento de projetos e ideias de negócio tecnológicos que possam surgir do trabalho de “scouting” desenvolvido na estrutura criada pela UBI.

Os membros da Rede de Mentores UBImedical serão convidados periodicamente para, de acordo com as suas áreas de trabalho/negócio, darem o seu contributo em sessões de “pitch” de projetos de alunos/investigadores, colaborarem em concursos de ideias ou participarem em sessões de angariação de financiamento para esses projetos.