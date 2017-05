02-05-2017 17:53

Cáritas vence Prémio Solidário TBM

A Cáritas Diocesana da Guarda foi a instituição particular de solidariedade social vencedora do Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques (TBM), instituído para assinalar o aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050.

Segundo os promotores, a Cáritas candidatou a construção de um pequeno parque infantil no Centro de Apoio à Vida/NASCER e o prémio, no valor de mil euros, «servirá para colmatar esta necessidade».

A quarta edição deste galardão recebeu dez candidaturas, tendo o júri, constituído pelos parceiros do projeto Cápsula do Tempo (Clube Escape Livre, Rádio Altitude, Instituto Politécnico da Guarda e Transportes Bernardo Marques) escolhido por maioria o projeto do Centro de Apoio à Vida/NASCER, que acolhe atualmente seis mães, menores de idade, e respetivos filhos.