02-05-2017 16:32

Nova otorrinolaringologista inicia funções na ULS Guarda

A administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou que Iniciou hoje funções a nova Otorrinolaringologista.

«A dra. Anita Cunha é um valioso reforço para o serviço de Otorrino que conta atualmente com três especialistas, sendo dirigido pelo Dr. José Gama», refere a ULS em comunicado.

A atividade assistencial em Otorrinolaringologia é realizada no Hospital Sousa Martins (Guarda) e no Hospital Nossa Senhora da Assunção (Seia), abrangendo a totalidade da população servida pela ULS da Guarda.