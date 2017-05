02-05-2017 16:29

Workshop sobre inteligência emocional no Sabugal

No âmbito do mês do coração (maio), Jorge Miguel Porfírio, professor de Yoga Transpessoal e formador certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, vai realizar, no dia 6 de maio, um workshop sobre Inteligência Emocional – Desenvolvimento Transpessoal. O evento terá lugar nas instalações do Pavilhão e Piscinas Municipais do Sabugal, entre as 10 e as 13 horas. «A Inteligência Emocional trata da capacidade de reconhecer e integrar sentimentos e emoções, descobrindo vias possibilitadoras e expansivas de forma a melhorar o relacionamento connosco próprios, com os outros e com aquilo que nos rodeia», consta no cartaz. Com um custo de 30 euros, a inscrição para o workshop pode ser feita através do telemóvel: 963 277 157 ou email: geral@jorgemiguelporfirio.com.