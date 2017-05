01-05-2017 17:34

Semana Académica da Guarda começa hoje

Jey V, Bezegol, Valas e Piruka são os cabeça-de-cartaz da Semana Académica da Guarda, que começa hoje.

A festa dos estudantes do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai decorrer até 8 de maio no Pavilhão do Estádio Municipal da Guarda, numa organização da Associação Académica da Guarda (AAG). A festa começa com o tradicional jantar e Baile de Gala, na Quinta do Adelino, com atuações de Medley 2 e DJ’s Bocks.

Na terça-feira realiza-se o “Enterro do Caloiro”, seguido do Arraial da Cerveja, no Bar Bacalhau, com DJ ZS e as DJ’s Côr de Canela. Para 3 de maio está programada a serenata monumental, na Sé Catedral da Guarda, com o grupo de Fados Magina Pedro, antes da atuação das tunas académicas e de Virgílio Faleiro e DJ Set.

No dia 4 será a vez de Jey V e dos Insert Coin “Laive” subirem ao palco, antecedidos pelo DJ Set e os Prós & Contras. No dia 5 atuará Bezegol, numa noite que será aberta por DJ Set e 100 Ensaios. No sábado, a noite será animada por DJ Set, Valas, Piruka e DJ Souza.

Para dia 7 está agendada a missa de finalistas, no campus do IPG. A noite de domingo será marcada por mais um Arraial da Cerveja, no Bar Bacalhau, com Dj Dílcio. A Semana Académica termina dia 8 com o desfile pelas ruas da Guarda, seguido de uma sunset party.