01-05-2017 11:15

Marcha contra a precariedade na Guarda e Seia para celebrar 1º de Maio

A União dos Sindicatos da Guarda, afeta à CGTP, programou várias atividades na sede do distrito e em Seia para comemorar o 1º de Maio, sob o lema “Valorizar o trabalho e os trabalhadores”.

A jornada começou no estádio municipal da Guarda, palco da 36ª Grande Corrida Popular. Para as 13h15 está prevista uma concentração no parque urbano do Rio Diz, de onde sairá uma marcha contra a precariedade quinte minutos depois.

Em Seia, a marcha parte da Fisel, junto à rotunda do Tear, pelas 15 horas. Uma hora depois tem início uma tarde musical com a Tuna de Figueiredo.