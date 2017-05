01-05-2017 10:31

Guarda Unida regressa à Iª Divisão distrital

O Guarda Unida empatou ontem em Freixo de Numão (0-0) e garantiu a subida ao Distrital da Iª Divisão fruto da derrota do Foz Côa em Paços da Serra por 3-1.

Guardenses e pacenses terminaram o campeonato na segunda posição em igualdade pontual, tendo sido a maior diferença entre golos marcados e sofridos, o critério de desempate criado pela AF Guarda, a determinar o apuramento da equipa da capital de distrito. O Guarda Unida

acompanha o Vila Franca das Naves, líder isolado do Distrital da IIª Divisão e já promovido há algumas jornadas, que na derradeira jornada da prova venceu 4-1 em Casal de Cinza.

No dérbi do concelho de Pinhel, o lanterna vermelha ADC Castelos derrotou em casa o Pala por 3-0 e somou a segunda vitória do campeonato. Na 18ª e derradeira jornada da prova folgou o Celoricense. Este sábado joga-se, na Mêda, a final da Taça da IIª Divisão entre o Vila Franca das Naves e o Sp. Celoricense.