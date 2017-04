30-04-2017 19:52

Sporting da Covilhã a um ponto de garantir a manutenção

Os serranos venceram esta tarde o Gil Vicente por 2-1, em jogo da 39ª jornada da II Liga. Está assim dado mais um passo para garantir a permanência, o Sporting da Covilhã apenas precisa de conseguir um ponto nos próximos três jogos para assegurar a manutenção.

Os Leões da Serra inauguraram o marcador logo ao sete minutos, com o central Zarabi a marcar de cabeça, na sequência de um canto. Um minuto depois, aos oito, Medarious, lançado por Erivelto, surgiu isolado na frente de Vozinha e fez o 2-0.

A resposta do Gil Vicente chegou já na segunda parte, aos 60 minutos, por grande penalidade, apontada por Paulinho a castigar falta de Medarious sobre Avto na grande área.

A partida jogada no Estádio Santos Pinto ficou ainda marcada pela expulsão de Calu, aos 34 minutos, por derrubar Medarious, quando o covilhanense se preparava para entrar isolado na área do Gil Vicente.

O Sporting da Covilhã ocupa agora a 10ª posição, com 55 pontos.