30-04-2017 14:57

Gabinete de apoio ao emigrante já funciona na Covilhã

O município da Covilhã inaugurou na passada quinta-feira um Gabinete dedicado a apoiar os emigrantes. A nova estrutura integrada no Balcão Único resulta do acordo de cooperação entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e a autarquia da Covilhã.

O novo gabinete pretende responder às questões inerentes ao regresso e reinserção dos emigrantes.

Para o Presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, «é importante apoiar os emigrantes que regressam a Portugal e que desconhecem os direitos que têm nos países de acolhimento, nomeadamente Segurança Social, equivalência de habilitações e outras questões».

Vítor Pereira sublinha que o novo gabinete vai ainda permitir dar apoio ao investidor na diáspora servindo de elo de ligação entre a economia local e os empresários/emigrantes».

Jorge Oliveira, da Direção dos Assuntos Consulares destaca também o facto de «este projeto ter ser sido implementado num curto espaço de tempo e estar já disponível com todas as valências para resolver a maioria dos assuntos relacionados com a emigração».

O novo Gabinete de apoio ao Emigrante da Covilhã está tecnicamente habilitado para tratar, entre outras, as seguintes matérias: assuntos de segurança social estrangeira, comunitária e extracomunitária; equivalência de estudos; investimentos; dupla- tributação; pedidos de colocação no estrangeiro; informação jurídica geral; legalização de viatura e isenção de Imposto automóvel; aconselhamento a quem queira emigrar no âmbito da campanha "Trabalhar no Estrangeiro"; regularização de cartas de condução; pensão de reforma no país emigrante; obter certificados.