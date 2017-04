30-04-2017 12:10

Academia de Música Luísa Todi atua no auditório do Sabugal

O auditório municipal do Sabugal recebe hoje (17 horas) um concerto da Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi.

O espetáculo, com entrada livre, servirá também de intercâmbio da Academia com o polo do Sabugal da Escola de Música do Centro Cultural Pedro Álvares Cabral - Belmonte.

A Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi tem sede em Setúbal, foi fundada em 1961 e ministra atualmente dez cursos, com um total de cerca 250 alunos e 29 professores, distribuídos pelos ensinos Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico e Cursos Vocacionais de Música.