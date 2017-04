29-04-2017 13:58

XX LanParty NINF decorre este fim-de-semana

Realiza-se este fim-de-semana, no Centro de Negócios do Fundão, a XX LanParty NINF, limitado a 200 participantes.

A iniciativa é organizada pelo Núcleo de Informática da Universidade da Beira Interior (UBI). Serão mais de 48 horas de jogos, entretenimento, convívio e tradição “non-stop”. A inscrição foi de caráter solidário, com dez por cento do valor a reverter a favor do “Mundo da Carolina”. Há transporte gratuito entre a universidade, na Covilhã, e o Centro de Negócios do Fundão.