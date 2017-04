28-04-2017 18:19

Gravura rupestre do "Homem de Piscos" vandalizada

A Fundação Côa Parque denunciou hoje um «inqualificável» atentado contra uma das rochas do parque arqueológico na qual está representada uma figura humana com mais de 10 mil anos.

O caso vai ser participado criminalmente junto do Ministério Público. «Fomos surpreendidos com a descoberta de novíssimas gravações de uma bicicleta, um humano esquemático e a palavra "BIK" diretamente sobre o conhecidíssimo conjunto de sobreposições incisas do setor esquerdo daquele painel, onde, como é universalmente sabido, está o famoso "Homem de Piscos", a mais notável das representações antropomórficas paleolíticas identificadas no Vale do Côa», disse o diretor do Parque Arqueológico da Vale do Côa.

Segundo o arqueólogo António Martinho Baptista, trata-se de um conjunto de gravuras que sobreviveram intactas mais de 10.000 anos e que agora foram «miseravelmente mutiladas pela ignorância de alguém que possa ser rapidamente identificado e exemplarmente punido».