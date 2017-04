28-04-2017 12:52

Candidaturas ao concurso para maiores de 23 anos do IPG terminam hoje

No Instituto Politécnico da Guarda (IPG) decorre, até hoje, o prazo de inscrição nas provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos cursos superiores do IPG, por parte dos maiores de 23 anos.

A afixação das pautas de inscritos, datas das entrevistas e das provas, bem como a afixação dos critérios de avaliação e dos conteúdos para as provas de conhecimentos ocorrerá até 10 de Maio, estando previstas as provas teóricas ou técnico/práticas para o período de 22 de Maio a 6 de Junho.

A divulgação das listas definitivas terá lugar no dia 7 de Julho de 2017. Os interessados podem obter mais informações em www.ipg.pt/maiores23anos/.