28-04-2017 11:07

Dois menores identificados por incêndio que destruiu barracão no Rochoso

A PJ anunciou hoje que identificou dois menores, com 10 e 11 anos, que serão responsáveis pela deflagração de um incêndio urbano na localidade do Rochoso (Guarda).

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o fogo ocorreu no passado dia 5 de abril e destruiu parcialmente um barracão, de grandes dimensões, localizado numa zona rural daquela freguesia.

«O incêndio foi iniciado por meio de chama direta e num quadro de aparente brincadeira levada a cabo pelos referidos menores», refere a PJ em comunicado. O resultado da investigação foi comunicado ao Ministério Público na Comarca da Guarda para os ulteriores trâmites processuais.