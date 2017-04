27-04-2017 16:38

Inaugurado Condomínio Associativo da Covilhã

Foi inaugurado na passada terça-feira o Condomínio Associativo da Covilhã.

O novo espaço vem dar vida à antiga fábrica “Sete Fontes”, que até então estava desocupada, e vai acolher 10 associações: Associação de Diabéticos, CIEBI (Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior), Liga Portuguesa Contra o Cancro, Delegação da Ordem dos Advogados, Associação de Basquetebol de Castelo Branco, Associação de Matraquilhos e Futebol de Mesa do Distrito de Castelo Branco, Associação NEVERLATE, Atelier de Olaria, Confraria Gastronómica da Pastinaca e do Pastel de Molho da Covilhã e a Associação Caminheiros Rosa Negra Covilhã. Segundo o Presidente da autarquia, Vítor Pereira, em breve mais associações poderão encontrar no Condomínio Associativo a sua nova sede.