27-04-2017 14:55

PJ da Guarda deteve dois suspeitos de homicídio na forma tentada

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou hoje a detenção de dois homens, de 19 e 29 anos, pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada. O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda adianta em comunicado hoje divulgado que os factos ocorreram pelas 6 horas de terça-feira, na cidade da Guarda. A vítima foi um homem, com 49 anos, que teve de ser assistido no hospital local "em estado comatoso", após ter ingerido uma bebida facultada pelos detidos. «Após o consumo de várias bebidas de teor alcoólico, ocorrido durante quase toda a noite de 24 de abril, a vítima acabou por ingerir também uma considerável quantidade de um líquido que lhe foi dispensado pelos ora detidos e que se supõe ser óleo destinado à mistura com gasolina para motociclos», refere a PJ. A fonte indica ainda que os detidos terão atuado «num quadro de leviana troça da vítima, que já se manifestava alcoolizada, não desconhecendo a letalidade do produto» que lhe deram a beber. O homem deu entrada no hospital da Guarda "em estado de quase total falência vital" e acabou por recuperar "graças à administração de adequado e eficaz antídoto medicamentoso", segundo a nota. Os detidos, possuidores de "significativos antecedentes policiais" por crimes de tráfico de estupefacientes, ameaças, roubo e incêndio, foram presentes às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação.