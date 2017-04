27-04-2017 14:39

UBI recebe aula aberta sobre intervenção precoce na infância

Maria José Mira, psicóloga no Centro Distrital de Desenvolvimento da Criança da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, ministra a Aula Aberta “Intervenção precoce na infância”. O evento concretiza-se hoje, entre as 16 e as 18 horas, na sala 7.19A da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior. A aula, integrada no âmbito da unidade curricular “Intervenção Psicológica com Crianças e Adolescentes” do 2.º Ciclo/Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, tem como objetivos a divulgação do trabalho das Equipas Locais de Intervenção do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) no apoio integrado a crianças com alterações ou em risco de apresentar alterações no seu desenvolvimento e suas famílias.