27-04-2017 13:32

Festival de Poesia de regresso a Vila Nova de Foz Côa

O Festival de Poesia de Vila Nova de Foz Côa, iniciado há 33 anos, está de volta para mais uma edição. O evento teve início hoje e prolonga-se até sábado, com leituras, música, debates, apresentação de livros e um espectáculo multimédia. Destaca-se no programa deste ano a sessão "A Palavra e a Voz", com João d'Ávila. Trata-se de uma homenagem ao ator, que participa mais uma vez e tem sido uma presença assídua neste Festival desde a sua fundação. Na homenagem marcarão presença as atrizes São José Lapa, Maria José Baião, Maria José Pascoal; os escritores Mário Cláudio, Jorge Maximino (diretor do festival), Teresa Martins Marques (em representação da Associação Portuguesa de Escritores), Fernando Pinto do Amaral (Coordenador do Plano Nacional de Leitura), entre outros. Nos dias 26 e 27 a iniciativa contará com a forte participação das escolas, com sessões de encontros, leituras e debates entre os alunos e escritores como Carla Maia de Almeida, José Viale Moutinho, Teresa Martins Marques, João Rasteiro e Casimiro de Brito. Estão previstas também sessões com duas dezenas de poetas e uma mesa-redonda sobre poesia e pensamento em Pascoaes, Junqueiro, Régio e David Mourão-Ferreira, coordenada por Ernesto Rodrigues. Na sexta-feira terá lugar, às 22 horas, no Centro Cultural FDP-Filhos da Pátria, uma performance a partir de textos poéticos de autores malditos, que será apresentada pelo Sindicato do Credo.