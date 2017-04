26-04-2017 17:52

Rui Jerómino alcança primeiro lugar em Kata Masters

Realizou-se ontem, na Mealhada, a 2ª edição do Karate Open, uma organização da Associação HCM. A iniciativa contou com a participação de mais de 400 atletas divididos por diferentes clubes de todo o país. A Academia Egitaniense de Karate Shotokan esteve presente com vários atletas, alcançando os seguintes resultados: Rui Jerónimo – 1º Kata Masters; Gonçalo Guerra – 2º Kata Iniciados; Manuel Henrique – 2º Kata Juvenil; Iara Silva – 3º Kata Juniores; Diogo Grilo – 2º Kumite Cadetes +63kg; José Jerónimo – 3º Kata Masters e Íris Fonseca – 5º Kata Juvenil. Os atletas foram acompanhados pela treinadora Rosa Jerónimo.