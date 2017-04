26-04-2017 15:59

Nuno Lopes e Inês Monteiro venceram "Corrida da Liberdade", em Trancoso

Nuno Lopes e Inês Monteiro, ambos do CA Seia, ganharam ontem a IVª "Corrida da Liberdade”, em Trancoso.

O senense foi o mais rápido a concluir o percurso urbano de 8.500 metros, tendo cortado a meta com o tempo de 27m19s, menos 1m11s que Marco Marques (Senhora Desterro). O terceiro classificado foi Luís Martins, também do CA Seia, com a marca de 28m51s.

Nas senhoras, Inês Monteiro também venceu isolada em 32m31s, com a segunda classificada, Patrícia Rosado (Juventude Vidigalense), a terminar 1m20s depois. O pódio ficou completo com Vanda Ribeiro (Grecas), com o tempo de 35m07s.

A prova organizada pelo município de Trancoso contou com a participação de 164 atletas.