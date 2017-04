26-04-2017 15:39

IPDJ da Guarda recebe seminário sobre prevenção dos maus tratos na infância

“Prevenção dos Maus Tratos na Infância” é o tema do seminário que terá lugar amanhã, a partir das 9h30, no no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) da Guarda. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, podendo ser efetuadas por telefone (963 171 389 | 964787 567), por email (guardasocial2017@gmail.com) ou online. A abertura do programa estará a cargo de Luís Meneses (secretário geral das Aldeias de Crianças SOS); Hélio Bento Ferreira (Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens); Ana Isabel Baptista (presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Guarda); Jacinto Dias (Diretor do Centro Distrital da Segurança Social da Guarda) e Catarina Durão (Diretora Regional do Centro do Instituto Português da Juventude e do Desporto). O evento é organizado pela Aldeia de Crianças SOS da Guarda, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Guarda.