26-04-2017 14:14

Europeu de Enduro passa por Gouveia no fim-de-semana

Centena e meia de pilotos oriundos de diversos países da Europa estão em Gouveia no fim-de-semana para correr a primeira das quatro provas do campeonato Europeu de Enduro de 2017. A competição marca presença pelo terceiro ano consecutivo na “cidade-jardim”, onde foi preparado um percurso com cerca de meia centena de quilómetros por prova. «É um traçado com muita pedra, algo massacrante mas com um degrau de dureza adequado ao campeonato. Vamos ter trialeiras bastante bonitas e uma grande parte do percurso junto ao rio Mondego. As especiais serão novamente muito próximas e desenhadas no Parque da Senhora dos Verdes, sendo ambas muito longas, com a enduro test a demorar cerca de 15 minutos a percorrer para os mais rápidos e a cross test cerca de uma dezena de minutos», adianta Daniel Jordão, responsável pelo percurso. Os pilotos terão de realizar três voltas a este circuito em cada um dos dias, com o parque fechado e o “paddock” a estarem instalados no recinto do Parque da Senhora dos Verdes, em Cativelos.