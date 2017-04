26-04-2017 13:13

Belmonte assinalou Dia do Concelho

Belmonte assinalou hoje o Dia do Concelho. A celebração começou às 10 horas com o hastear da bandeira, com a Banda da Música de Belmonte, Banda Música de Caria, Bombeiros Voluntários de Belmonte e Agrupamento de Escuteiros de Belmonte. Na sessão solene comemorativa da efeméride, que decorreu às 10h30, a Câmara Municipal atribuiu distinções honoríficas, o prémio Pedro Álvares Cabral aos melhores alunos do concelho, distinguiu funcionários do município e inaugurou o sistema de videovigilância no Julgado de Paz e o pátio do Museu dos Descobrimentos.