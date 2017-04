26-04-2017 10:17

David Rodrigues venceu segunda prova da Taça de Portugal

O ciclista David Rodrigues (RP-Boavista), natural da Guarda, venceu ontem ao 'sprint', em Mortágua, a segunda prova da Taça de Portugal, na qual Antonio Angulo mantém a liderança por pontos. David Rodrigues (3:44.18 horas) estreou-se a vencer profissionalmente neste 17.º Grande Prémio de Mortágua, no qual se impôs a Joaquim Silva (W52-FC Porto), com quem tinha ganho escassa vantagem ao pelotão nos metros finais, após 144 quilómetros na estrada. «Foi uma vitória de raça e de toda a equipa, pois já a procurávamos há algum tempo. O pelotão nos últimos quilómetros aproximou-se bastante, mas a colaboração do Joaquim Silva acabou por nos permitir discutir o triunfo e, no final, por um palmo, acabei por ser o mais feliz. Trabalhámos para chegar isolados e qualquer um de nós seria um justo vencedor. É um triunfo importante e o primeiro da minha carreira profissional», disse David Rodrigues.