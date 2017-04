25-04-2017 17:54

Ana Moura atua hoje e amanhã no TMG

Hoje, no âmbito da celebração do 12º aniversário do Teatro Municipal da Guarda (TMG), vai ecoar pelo grande auditório uma das vozes mais emblemáticas do fado português contemporâneo, a de Ana Moura. A artista vai apresentar, pelas 21h30, o seu álbum mais recente, intitulado “Moura”, que foi produzido por Larry Klein, com quem já havia trabalhado no anterior “Desfado” (2013), que atingiu a marca de quíntupla platina por ter sido o disco mais vendido em Portugal nos últimos anos. Ana Moura tem um estilo muito peculiar de interpretar o fado, ao qual tem acrescentado a descontração da música pop. Natural de Santarém, a fadista começou a cantar fado com regularidade após Maria da Fé a ter convidado a atuar na sua casa de fados, “Senhor Vinho”, em Lisboa. Devido à afluência que houve às bilheteiras, a fadista atuará também amanhã. Ambos os concertos já se encontram esgotados.