25-04-2017 12:27

Manifestação contra encerramento do balcão da CGD em Silvares

À semelhança do que aconteceu em Almeida, no dia 12 de abril, também o Município do Fundão realiza hoje uma manifestação contra o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Silvares. O protesto está agendado para as 16 horas e a autarquia disponibiliza transporte, com saída às 15 horas da Praça Amália Rodrigues (Fundão).