25-04-2017 10:36

IIº Congresso de Futebol decorre hoje no IPG

“Competências multidisciplinares para uma intervenção mais qualificada” é o tema do IIª Congresso de Futebol, que se realiza terça-feira no Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

Participam João Carlos Costa (treinador adjunto da seleção nacional), Francisco Chaló (técnico do Ac. Viseu, ex-Sp. Covilhã) e Manuel Machado (ex-técnico do Arouca e Nacional).

Outros oradores são Luís Vilar (Universidade Europeia), Miguel Moita (“scout” de vários clubes), Rui Lança (docente na área de liderança e “coaching”), Carlos Sacadura (IPG, treinador) e Carolina Vila-Chã (diretora do Laboratório de Avaliação do Rendimento Desportivo, Exercício Físico e Saúde da ESECD).

Haverá ainda uma mesa redonda com o árbitro Carlos Xistra, Joaquim Evangelista (presidente do Sindicato dos Jogadores) e José Bosingwa (ex-internacional). A atividade resulta de uma organização conjunta da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), Associação de Futebol da Guarda, Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara da Guarda e Centro de Investigação Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD).