25-04-2017 09:56

IVª Corrida da Liberdade em Trancoso

Hoje corre-se a IVª Corrida da Liberdade, em Trancoso, no âmbito das comemorações do 25 de Abril organizadas pelo município.

A prova de estrada destina-se a todos os escalões etários com percursos que vão dos 550 metros (benjamins) aos 8.500 metros (absolutos e veteranos), traçados no centro histórico.

A iniciativa inclui ainda uma corrida lúdica para a família sem caráter competitivo. Há prémios monetários para os primeiros classificados e um almoço convívio para todos os participantes.

A corrida é organizada pela autarquia, Junta de Freguesia de Trancoso e Souto Maior e Grupo Desportivo de Trancoso.