24-04-2017 17:06

Dois detidos na Mêda por furto de carteiras

O Comando Territorial da Guarda, através do Posto Territorial da Mêda, deteve hoje um homem, de 65 anos, e uma mulher, de 55 anos, por furto de carteiras, no mercado semanal da Mêda. Após denúncia de um militar da GNR que estava de folga, os militares surpreenderam os suspeitos na posse de 3.050 euros furtados.Os suspeitos, com antecedentes criminais, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência estando, neste momento, a ser presentes ao Tribunal Judicial da Mêda.