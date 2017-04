24-04-2017 14:54

25 de abril recordado em Figueira de Castelo Rodrigo

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo também preparou um programa para comemorar o 25 de abril. As celebrações começam pelas 10h30, nos Paços do Concelho, com o hastear das bandeiras. De seguida (11 horas), dá-se a sessão solene "Povoar o Território". Para as 11h30 está agendada a inauguração do monumento de homenagem aos antigos combatentes, na Avenida Combatentes do Ultramar. Pelas 15 horas, realiza-se um torneio de sueca entre freguesias, no Largo Mateus de Castro, e um baile mandado, no Salão do Ginásio Clube Figueirense. Às 21 horas, concretiza-se o espetáculo "Cantar Abril Canções com História", com o Grupo Canto D'Aqui, no Pavilhão dos Desportos.