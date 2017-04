24-04-2017 13:31

Série da RTP gravada no concelho do Sabugal transmitida esta noite

Em meados de março, Sabugal, Sortelha, Alfaiates, Forcalhos e Teixedas foram palco de gravações da série da RTP “Ministério do Tempo”. A série “Ministério do Tempo” percorre os quase nove séculos da História de Portugal e as figuras que mais a marcaram cruzam-se em encontros insólitos e originais, viajando entre várias épocas, criando enredos inesperados e vivendo situações fantásticas. O tempo a juntar passado e presente numa profusão de acontecimentos prodigiosos. Nesta produção estão envolvidas dezenas de pessoas, entre atores, figurantes e equipa técnica. Mariana Monteiro, João Craveiro, Sisley Dias, Luís Vicente, António Capelo, Andreia Dinis e Marta Andrino são alguns dos atores que fazem parte do elenco.