23-04-2017 18:13

Fornos de Algodres em primeiro na 1ª divisão da distrital

Fornos de Algodres jogou esta tarde com o Ginásio Figueirense (C. Rodrigo) e venceu por 1-0, num jogo que contou para a jornada 24 da 1ª divisão da distrital. Os fornenses prosseguem em primeiro, com 51 pontos. Segue-se o SC Sabugal que hoje empatou 0-0 com a Estrela Almeida. Em terceiro lugar na tabela classificativa está o Sp. Mêda, que esta tarde venceu o AD São Romão por 2-1.