23-04-2017 18:01

Sp. Covilhã soma vitória em Varzim

O Sp. Covilhã venceu esta tarde o Varzim por 4-0. Chaby, aos 28' e aos 55', Medarious, aos 62', e C. Ponde, aos 76', apontaram os golos da vitória da equipa serrana, num jogo que contou para a jornada 38 da II Liga. Os leões da serra somam agora 52 pontos, quando faltam quatro jornadas para o fim do campeonato. O Sp. Covilhã volta a jogar no próximo domingo, pelas 16 horas, com o Gil Vicente.