23-04-2017 17:06

Nuno da Câmara Pereira dá concerto em Belmonte

Nuno da Câmara Pereira vai atuar esta noite em Belmonte. O fadista vai contar com a participação da orquestra da escola de música local. O concerto, inserido nas Festas do Concelho, está marcado para as 22 horas e vai realizar-se no auditório da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte.