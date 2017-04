23-04-2017 16:37

Município de Gouveia comemora 25 de abril

O Município de Gouveia comemora o 43º Aniversário da Revolução de Abril, com uma Sessão Solene Evocativa do Dia da Liberdade. As celebrações começam no dia 24 de abril, pelas 21 horas, no Teatro Cine de Gouveia onde se realizará um Sarau Cultural “Zeca Afonso/Nós os Teus Cantores”, uma iniciativa organizada pelo IG-Escola Profissional de Gouveia, no âmbito dos 30 anos da morte de Zeca Afonso e tem como objetivo revisitar a vida e obra deste símbolo maior da luta contra a ditadura imposta pelo Estado Novo. No dia 25 de Abril, as comemorações iniciam-se pelas 10 horas, com a saudação à cidade pela Sociedade Recreativa e Musical de Moimenta da Serra, seguindo-se, às 10h15, o "Hastear da Bandeira", frente aos Paços do Concelho. Segue-se, às 10h30, a Sessão Solene Evocativa do 43º aniversário do 25 de abril, na Sala de Sessões da Assembleia Municipal. O programa termina pelas 11h30 com uma romagem ao Monumento dos Combatentes, com a finalidade de prestar homenagem aos combatentes da Grande Guerra.